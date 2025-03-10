РФ высылает двух британских "дипломатов" по подозрению в шпионаже, - The Guardian

Высылка британского дипломата

Напомним, 26 ноября прошлого года стало известно, что россияне обвинили одного из британских дипломатов в "разведывательной и подрывной" деятельности, угрожающей национальной безопасности РФ.

Поэтому российские чиновники дали британцу две недели, чтобы он покинул РФ.

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