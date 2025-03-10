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РФ высылает двух британских "дипломатов" по подозрению в шпионаже, - The Guardian

Фото: Британских дипломатов выслали из РФ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ высылает двух британских "дипломатов" по подозрению в шпионаже. ФСБ заявила, что раскрыла незаявленную деятельность британской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Россия объявила о высылке двух сотрудников британского посольства по подозрению в шпионской деятельности.

Служба безопасности ФСБ сообщила, что вторым секретарем посольства и мужем первого секретаря обнаружены связи с британской разведкой, действовавшей под прикрытием дипломатического статуса.

ФСБ заявила, что контрразведывательная работа позволила выявить незаявленное присутствие британских разведчиков в России, что привело к их выдворению.

Министерство иностранных дел России также вызвало представителя британского посольства для официального объяснения ситуации. Сообщение об этом было обнародовано в Telegram-канале.

Высылка британского дипломата

Напомним, 26 ноября прошлого года стало известно, что россияне обвинили одного из британских дипломатов в "разведывательной и подрывной" деятельности, угрожающей национальной безопасности РФ.

Поэтому российские чиновники дали британцу две недели, чтобы он покинул РФ.

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