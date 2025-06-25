В РФ вирують масштабні лісові пожежі, але ресурси йдуть на війну проти України, - ЦПД

Згідно з даними ЦПД, до спроби зупинити полум'я залучаються державні службовці та бюджетники, які не мають ані навичок, ані належних засобів захисту. Зокрема перших змушують брати відпустки за власний рахунок для боротьби з пожежами.

Загалом від початку повномасштабної війни в Росії погіршилась ситуація з лісовими пожежами. Лише у травні поточного року в Забайкаллі вигоріли більше 4,3 млн га лісів, а російські ЗМІ тим часом намагаються замовчувати проблему.

"Російські чиновники явно не мають мотивації боротися з пожежами, адже головне, чого від них вимагає кремль - витрачати більшість фінансових та організаційних ресурсів на війну проти України", - додає ЦПД.