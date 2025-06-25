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В РФ бушуют масштабные лесные пожары, но ресурсы идут на войну против Украины, - ЦПД

Иллюстративное фото: в РФ бушуют масштабные лесные пожары, но ресурсы идут на войну против Украины (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации (РФ) бушуют масштабные лесные пожары. Больше всего от них страдает Забайкалье - огонь подошел почти вплотную к столице региона городу Чита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Согласно данным ЦПД, к попытке остановить пламя привлекаются государственные служащие и бюджетники, которые не имеют ни навыков, ни надлежащих средств защиты. В частности первых заставляют брать отпуска за свой счет для борьбы с пожарами.

В целом с начала полномасштабной войны в России ухудшилась ситуация с лесными пожарами. Только в мае текущего года в Забайкалье выгорели более 4,3 млн га лесов, а российские СМИ тем временем пытаются замалчивать проблему.

"Российские чиновники явно не имеют мотивации бороться с пожарами, ведь главное, чего от них требует кремль - тратить большинство финансовых и организационных ресурсов на войну против Украины", - добавляет ЦПИ.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в марте текущего года в Южной Корее был объявлен режим чрезвычайного положения после того, как на юге страны вспыхнули многочисленные пожары.

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