РФ вирішила зберегти залишки флоту в Чорному морі, обмеживши маневри, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, успіх України в проведенні асиметричної морської ударної кампанії, що триває, привів до візиту міністра оборони Росії Сергія Шойгу на командний пункт Чорноморського флоту (ЧФ) до Криму 17 березня 2024 року.

Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність військово-морських сил. За даними міноборони Росії, він оголосив про нові заходи для підрозділів ЧФ щодо зниження загрози з боку безпілотних літальних апаратів та безпілотних надводних апаратів.

За даними британської розвідки, особлива увага приділялася проведенню щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби дронами, щоб дати можливість екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі. Шойгу також наказав оснастити невстановлені об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту.

"Російський ВМФ, швидше за все, вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози зростає. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі", - зазначають у Міноборони Британії.

Ліквідація російських військових кораблів

Нагадаємо, ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель було ліквідовано. Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів.

Після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі 10 березня головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов був звільнений з посади і замінений командувачем Північного флоту адміралом Олександром Мойсеєвим.

У лютому через втрати був відправлений у відставку командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов.