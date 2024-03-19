РФ решила сохранить остатки флота в Черном море, ограничив маневры, - британская разведка

Как отмечается в сводке, продолжающийся успех Украины в проведении асимметричной морской ударной кампании привел к визиту министра обороны России Сергея Шойгу на командный пункт Черноморского флота (ЧФ) в Крыму 17 марта 2024 года.

Шойгу получил обновленную информацию об украинских операциях и обсудил эффективность военно-морских сил. По данным минобороны России, он объявил о новых мерах для подразделений ЧФ по снижению угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов и беспилотных надводных аппаратов.

По данным британской разведки, особое внимание уделялось проведению ежедневных учений по обеспечению готовности к борьбе дронами, чтобы дать возможность экипажам кораблей быстро отражать атаки днем и ночью. Шойгу также приказал оснастить неустановленные объекты дополнительным крупнокалиберным оружием для усиления их защиты.

"Российский ВМФ, скорее всего, прибегнул к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы возрастает. Поскольку Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии, российское министерство обороны было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море", - отмечают в Минобороны Британии.

Ликвидация русских военных кораблей

Напомним, ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был ликвидирован. Это третье судно Черноморского флота России, затонувшее за последние пять недель.

После серии значительных потерь российских кораблей в Черном море 10 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов был отстранен от должности и заменен командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

В феврале из-за потерь был отправлен в отставку командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.