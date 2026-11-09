РФ випустила вночі понад 300 дронів по Україні: скільки збила ППО

З 18:00 8 листопада до 08:00 9 листопада ворог застосував ударні дрони типу Shahed, 105 з яких були реактивними. Також летіли S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Їх запускали з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Міллерового в Росії. Ще дрони йшли з тимчасово окупованих Донецька і Криму, з районів Чауда та Гвардійське.

Скільки дронів вдалось сбити

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Також працювали мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 271 дрон типу Shahed, 81 з яких були реактивними. Крім того, знищено п’ять дронів S8000 Бандероль/Дань-Т, а також Гербера та безпілотники інших типів.

Влучання зафіксували на 31 локації. На ще 9 локаціях упали уламки збитих дронів.

Кілька ударних безпілотників станом на ранок ще були в повітрі. Бойова робота триває.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 9 листопада ворожий дрон атакував Хмельницький.

Загорілося кілька приватних будинків. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.