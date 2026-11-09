РФ випустила вночі понад 300 дронів по Україні: скільки збила ППО

Уночі Росія атакувала Україну 317 дронами, 105 з них були реактивними. Сили оборони збили або подавили більшість цілей, але все ж є "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
З 18:00 8 листопада до 08:00 9 листопада ворог застосував ударні дрони типу Shahed, 105 з яких були реактивними. Також летіли S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дрони-імітатори типу “Пародія”.
Їх запускали з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Міллерового в Росії. Ще дрони йшли з тимчасово окупованих Донецька і Криму, з районів Чауда та Гвардійське.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Також працювали мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 271 дрон типу Shahed, 81 з яких були реактивними. Крім того, знищено п’ять дронів S8000 Бандероль/Дань-Т, а також Гербера та безпілотники інших типів.
Влучання зафіксували на 31 локації. На ще 9 локаціях упали уламки збитих дронів.
Кілька ударних безпілотників станом на ранок ще були в повітрі. Бойова робота триває.
Як повідомляло РБК-Україна, вночі 9 листопада ворожий дрон атакував Хмельницький.
Загорілося кілька приватних будинків. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Напередодні росіяни масовано атакували енергетику Одещини.
Через це на півночі області були перебої зі світлом.