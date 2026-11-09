RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

РФ выпустила ночью более 300 дронов по Украине: сколько сбила ПВО

08:20 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Силы обороны сбили и подавили 276 вражеских БПЛА во время массированной атаки (Getty Images)

Ночью Россия атаковала Украину 317 дронами, 105 были реактивными. Силы обороны сбили или подавили большинство целей, но все же есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С 18:00 8 ноября по 08:00 9 ноября враг применил ударные дроны типа Shahed, 105 из которых были реактивными. Также летели S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.

Их запускали из Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталового и Миллерова в России. Еще дроны шли из временно оккупированных Донецка и Крыма, из районов Чауда и Гвардейское.

Сколько дронов удалось сбить

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. Также работали мобильные огневые группы сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 271 дрон типа Shahed, 81 из которых были реактивны. Кроме того, уничтожены пять дронов S8000 Бандероль/Дань-Т, а также Гербера и беспилотники других типов.

Попадание зафиксировали на 31 локации. На еще 9 локациях упали обломки сбитых дронов.

Несколько ударных беспилотников на утро еще были в воздухе. Боевая работа продолжается.

Как сообщало РБК-Украина, ночью 9 ноября вражеский дрон атаковал Хмельницкий.

Загорелось несколько частных домов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Накануне россияне массированно атаковали энергетику Одесщины.

Поэтому на севере области были перебои со светом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВоздушные силы УкраиныАтака дронов