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РФ випустила по Україні сім "Бандеролей" і десятки реактивних дронів: як відпрацювала ППО

20:15 28.08.2026 Пт
1 хв
У повітряному просторі країни все ще перебувають ворожі безпілотники
aimg Валерій Ульяненко
Фото: мобільна група ППО (Getty Images)

У п'ятницю, 28 серпня, російські окупанти вдарили по Україні "Бандеролями" і майже сотнею дронів, більшість з яких були реактивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ.

"Протягом дня 28 серпня (із 6.30 по 19.00) противник атакував Україну сімома S8000 "Бандероль" та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них - реактивні)", - розповіли військові.

Зазначається, що ворог спрямував більшість безпілотників у бік Києва.

Згідно з попередніми даними, українська ППО протягом дня збила/подавила шість "Бандеролей" та 73 ударних безпілотника.

У Повітряних силах зазначили, що станом на 19.00 в повітряному просторі України перебувало близько 10 реактивних дронів росіян.

Нагадаємо, за останні дві доби російські окупанти здійснили 38 атак на Київ та Київську область. Напередодні у столиці 13 разів оголошували повітряну тривогу, а сьогодні - вже 8 разів.

Крім того, РФ завдала ударів по складських приміщеннях "Нової пошти" у Білогородській громаді. Після першого влучання окупанти ще двічі атакували цю ж локацію, коли там тривала ліквідація пожежі.

Зазначимо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили по торговому центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу будівля була пошкоджена, одна людина постраждала.

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони