РФ випустила по Україні сім "Бандеролей" і десятки реактивних дронів: як відпрацювала ППО

Крім того, РФ завдала ударів по складських приміщеннях "Нової пошти" у Білогородській громаді. Після першого влучання окупанти ще двічі атакували цю ж локацію, коли там тривала ліквідація пожежі.

Зазначимо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили по торговому центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу будівля була пошкоджена, одна людина постраждала.