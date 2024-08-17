РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО

Що ще відомо про атаку ворога

Про пуски та рух російських дронів-камікадзе стало відомо ще з вечора 16 серпня. Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській та Донецькій областях.

Дрони збивали вночі та зранку. Так, у Києві зранку пролунали вибухи, у мережі повідомляли, що працює ППО.

Крім того, окупанти завдали удару по місту Суми. Внаслідок атаки виникли пожежі, були пошкоджені будинки та автомобілі. Відомо про влучання по комунальному підприємству "Паркінг".

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