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У Києві було чути вибухи через повітряну атаку

Київ, Субота 17 серпня 2024 07:23
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У Києві було чути вибухи через повітряну атаку Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вранці 17 серпня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Вона була оголошена через ворожі ударні безпілотники, що фіксувалися в області.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вибухи в районі столиці було чути близько 07:16. Ймовірно, вони були на околицях чи поза межами міста.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію руху "Шахедів" у бік Броварів.

"БпЛА в Київській області у напрямку Броварів", - йшлося в заяві військових о 07.07.

В мережі висловлюють припущення, що звуки вибухів можуть бути пов'язані з роботою ППО.

Місцева влада наразі нічого не заявляла щодо вибухів.

"Шахедна" атака

Раніше повідомлялося, що з вечора п'ятниці та по ранок суботи у небі над Україною фіксувалися російські ударні безпілотники. Вночі у Київській області також тривала робота сил та засобів ППО.

"Шахеди", зокрема, тривалий час фіксувалися у Київській області, як зазначали у Повітряних силах, вони рухалися хаотично.

Крім того, рано-вранці у Києві оголосили повітряну тривогу через рух ворожих "Шахедів" біля столиці.

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