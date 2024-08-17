РФ выпустила по Украине более десятка дронов и ракету "Искандер": результаты работы ПВО

Что еще известно об атаке врага

О пусках и движении российских дронов-камикадзе стало известно еще с вечера 16 августа. Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов" в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черкасской и Донецкой областях.

Дроны сбивали ночью и утром. Так, в Киеве утром прогремели взрывы, в сети сообщали, что работает ПВО.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по городу Сумы. В результате атаки вспыхнули пожары, были повреждены дома и автомобили. Известно о попадании по коммунальному предприятию "Паркинг".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.