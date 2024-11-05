РФ випустила по Україні понад 80 безпілотників і ракет: які результати роботи ППО

При цьому Харківщина піддалася атаці керованими авіабомбами. Крім того, з напрямків Брянська, Курська та Орла РФ запустила 79 ударних безпілотників типу Shahed та інших невстановлених моделей.

Захист українського неба забезпечували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено збиття двох керованих ракет Х-59/69 і 48 ударних безпілотників у регіонах, зокрема в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Водночас зафіксовано втрату локацій 30 ворожих безпілотників у різних областях України. Один безпілотник повернувся на територію Росії.