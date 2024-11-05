РФ выпустила по Украине более 80 беспилотников и ракет: каковы результаты работы ПВО

При этом Харьковская область подверглась атаке управляемыми авиабомбами. Кроме того, с направлений Брянска, Курска и Орла РФ запустила 79 ударных беспилотников типа Shahed и других неустановленных моделей.

Защиту украинского неба обеспечивали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие двух управляемых ракет Х-59/69 и 48 ударных беспилотников в регионах, в частности в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

В то же время зафиксирована потеря локаций 30 вражеских беспилотников в разных областях Украины. Один беспилотник вернулся на территорию России.