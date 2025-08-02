РФ випустила по Україні понад 50 дронів з п'яти напрямків. Як відпрацювала ППО

У ніч на 2 серпня Росія атакувала Україну понад 50 безпілотниками з різних напрямків, зокрема з окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Росія завдала чергової атаки по території України. Протягом ночі з 1 на 2 серпня, починаючи з 18:00, окупанти запустили 53 засоби повітряного нападу.
Серед них - 45 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори, а також 8 швидкісних реактивних безпілотників із Брянської області.
Запуски зафіксовано з кількох напрямків:
До протидії повітряній атаці залучались підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні системи.
Станом на ранок 2 серпня, за попередніми даними, протиповітряна оборона знищила або подавила 45 повітряних цілей:
Влучання БпЛА зафіксовано у п’яти локаціях, ще на двох - падіння уламків збитих дронів.
Нагадаємо, що в ночі 2 серпня значна частина Ізюмської району, включаючи місто Ізюм Харківської області, залишилися без світла. Причиною став обстріл з боку росіян.
Станом на зараз енергетики вже виконують роботи по відновленню живлення в громаді, і частково вже є результати.