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РФ выпустила по Украине более 50 дронов с пяти направлений. Как отработала ПВО

Фото: сколько дронов России сбила украинская ПВО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 2 августа Россия атаковала Украину более 50 беспилотниками с разных направлений, в том числе из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россия нанесла очередную атаку по территории Украины. В течение ночи с 1 на 2 августа, начиная с 18:00, оккупанты запустили 53 средства воздушного нападения.

Среди них - 45 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы, а также 8 скоростных реактивных беспилотников из Брянской области.

Запуски зафиксированы с нескольких направлений:

  • Миллерово, Курск, Брянск и область (РФ);
  • Гвардейское (временно оккупированный Крым).

К противодействию воздушной атаке привлекались подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы.

По состоянию на утро 2 августа, по предварительным данным, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 45 воздушных целей:

  • 8 реактивных беспилотников,
  • 37 ударных дронов Shahed и имитаторов.

Попадание БпЛА зафиксировано в пяти локациях, еще на двух - падение обломков сбитых дронов.

Напомним, что в ночи 2 августа значительная часть Изюмского района, включая город Изюм Харьковской области, остались без света. Причиной стал обстрел со стороны россиян.

По состоянию на сейчас энергетики уже выполняют работы по восстановлению питания в громаде, и частично уже есть результаты.

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