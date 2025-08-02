РФ выпустила по Украине более 50 дронов с пяти направлений. Как отработала ПВО

Россия нанесла очередную атаку по территории Украины. В течение ночи с 1 на 2 августа, начиная с 18:00, оккупанты запустили 53 средства воздушного нападения.

Среди них - 45 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы, а также 8 скоростных реактивных беспилотников из Брянской области.

Запуски зафиксированы с нескольких направлений:

Миллерово, Курск, Брянск и область (РФ);

Гвардейское (временно оккупированный Крым).

К противодействию воздушной атаке привлекались подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы.

По состоянию на утро 2 августа, по предварительным данным, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 45 воздушных целей:

8 реактивных беспилотников,

37 ударных дронов Shahed и имитаторов.

Попадание БпЛА зафиксировано в пяти локациях, еще на двух - падение обломков сбитых дронов.