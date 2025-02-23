РФ випустила по Україні балістику і майже 270 дронів з семи напрямків. Скільки збила ППО

В ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні 267 дронів та три балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. ППО збила більше половини з БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 23 лютого противник атакував 267 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.
Безпілотники окупанти запускали із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 8:00 підтверджено збиття 138 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів", - зазначили у Повітряних силах.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Крім того, 119 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, три із них полетіли у напрямку Білорусі, один - в Росію.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.