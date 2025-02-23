РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО

Последствия атаки РФ

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

Отметим, российские войска постоянно атакуют Украину дронами. Часто обстрелы происходят исключительно с использованием дронов, но не редки случаи, когда к БПЛА оккупанты добавляют ракеты, в частности балистику.

Уточним, что запущенное в ночь на 23 февраля количество дронов за последнее время является рекордным. Для сравнения, в ночь на 22 февраля россияне запустили 162 дрона. ПВО сбила более половины из них.

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