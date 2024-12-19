РФ випустила по Україні 85 дронів та ракети різних типів: скільки збила ППО

Росія здійснювала свої удари з різних напрямків:

Балістичні ракети "Іскандер-М" були випущені з території окупованого Криму, а також Ростовської області. Керована авіаційна ракета Х-59/69 летіла у напрямку України з Курської області. Дрони були випущені з районів Брянська, Курська, Міллєрово та Орла.

Українські Повітряні сили спільно із Силами оборони ефективно протидіяли атаці.

Станом на 8:30 ранку повідомляється про:

збиття 45 ворожих ударних безпілотників;

нейтралізацію 40 дронів-імітаторів, які локаційно були втрачені.

Дрони були успішно знищені над Полтавською, Сумською, Харківською, Київською, Хмельницькою, Чернігівською, Черкаською, Кіровоградською, Дніпропетровською та Миколаївською областями.

Завдяки злагодженій роботі авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп і засобів РЕБ вдалося уникнути влучань БПЛА у критичну інфраструктуру чи інші об’єкти.

Ракетні удари спричинили пошкодження приватних, багатоквартирних будинків і муніципального майна у Сумській та Дніпропетровській областях. Попередньо повідомлень про загиблих чи постраждалих немає.

Російські обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення Росія систематично здійснює обстріли, які становлять загрозу як для об’єктів цивільної інфраструктури, так і для мирного населення.

Для атак окупанти використовують широкий арсенал озброєння, зокрема дрони, ракети та інші види зброї.

Тому Україні потрібні системи ППО заради того, щоб захистити мирне населення, яке найчастіше стає жертвою російських ракет.

До прикладу, президент Володимир Зеленський вже обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте питання посилення ППО.