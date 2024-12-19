РФ выпустила по Украине 85 дронов и ракеты разных типов: сколько сбила ПВО

В ночь на 19 декабря Россия осуществила очередную воздушную атаку на Украину, запустив 85 дронов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Россия осуществляла свои удары с разных направлений:
Украинские Воздушные силы совместно с Силами обороны эффективно противодействовали атаке.
По состоянию на 8:30 утра сообщается о:
Дроны были успешно уничтожены над Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областями.
Благодаря слаженной работе авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и средств РЭБ удалось избежать попаданий БПЛА в критическую инфраструктуру или другие объекты.
Ракетные удары вызвали повреждения частных, многоквартирных домов и муниципального имущества в Сумской и Днепропетровской областях. Предварительно сообщений о погибших или пострадавших нет.
С начала полномасштабного вторжения Россия систематически осуществляет обстрелы, которые представляют угрозу как для объектов гражданской инфраструктуры, так и для мирного населения.
Для атак оккупанты используют широкий арсенал вооружения, в частности дроны, ракеты и другие виды оружия.
Поэтому Украине нужны системы ПВО ради того, чтобы защитить мирное население, которое чаще всего становится жертвой российских ракет.
К примеру, президент Владимир Зеленский уже обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопрос усиления ПВО.
К тому же украинские военные продолжают наносить потери врагу. С 18 на 19 декабря было ликвидировано 1530 солдат РФ, 27 боевых бронированных машин и 5 танков.
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