РФ выпустила по Украине 85 дронов и ракеты разных типов: сколько сбила ПВО

Россия осуществляла свои удары с разных направлений:

Баллистические ракеты "Искандер-М" были выпущены с территории оккупированного Крыма, а также Ростовской области. Управляемая авиационная ракета Х-59/69 летела в направлении Украины из Курской области. Дроны были выпущены из районов Брянска, Курска, Миллерово и Орла.

Украинские Воздушные силы совместно с Силами обороны эффективно противодействовали атаке.

По состоянию на 8:30 утра сообщается о:

сбитии 45 вражеских ударных беспилотников;

нейтрализации 40 дронов-имитаторов, которые локально были потеряны.

Дроны были успешно уничтожены над Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областями.

Благодаря слаженной работе авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и средств РЭБ удалось избежать попаданий БПЛА в критическую инфраструктуру или другие объекты.

Ракетные удары вызвали повреждения частных, многоквартирных домов и муниципального имущества в Сумской и Днепропетровской областях. Предварительно сообщений о погибших или пострадавших нет.

Российские обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически осуществляет обстрелы, которые представляют угрозу как для объектов гражданской инфраструктуры, так и для мирного населения.

Для атак оккупанты используют широкий арсенал вооружения, в частности дроны, ракеты и другие виды оружия.

Поэтому Украине нужны системы ПВО ради того, чтобы защитить мирное население, которое чаще всего становится жертвой российских ракет.

К примеру, президент Владимир Зеленский уже обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопрос усиления ПВО.