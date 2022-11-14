РФ випустила по Сумській області майже 150 мін та ракет: є поранені та руйнування

У понеділок, 14 листопада, росіяни випустили 143 снаряди, міни та ракети по Сумській області. Внаслідок атак окупантів троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"143 ворожих снарядів, мін та ракет вибухнули на прикордонні Сумської області.
Впродовж дня росіяни обстріляли сім громад. Є зруйновані будинки та поранені місцеві мешканці", - заявив очільник області.
За словами Живицького, від самого ранку ворог вдарив по критичній інфраструктурі області із САУ. Пошкоджені виробничі приміщення, а троє працівників поранені, нині в лікарні. Також очільник ОВА детально повідомив про наслідки російських обстрілів:
Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли критичну інфраструктуру України. Цього разу загарбники влучили у підприємство в Сумській області.
Російські війська сьогодні знову обстріляли прикордонні райони Сумської області, застосувавши артилерійські установки.
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