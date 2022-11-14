Фото: окупанти знову вдарили по Сумській області, є руйнування (Getty Images)

Російські війська сьогодні знову обстріляли прикордонні райони Сумської області, застосувавши артилерійські установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Юнаківська громада була сьогодні під ворожим вогнем. Росіяни обстріляли прикордоння з САУ. 10 снарядів розірвалися біля людських помешкань. Щонайменше 5 будинків пошкоджено: розбиті дахи, вікна, огорожі", - розповів він. Також внаслідок обстрілів уламками пошкоджено господарські приміщення. Жертв серед цивільних нема. Фото: наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)