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Окупанти знову вдарили по Сумській області, є руйнування

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Сумська область, Понеділок 14 листопада 2022 17:19
Окупанти знову вдарили по Сумській області, є руйнування Фото: окупанти знову вдарили по Сумській області, є руйнування (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська сьогодні знову обстріляли прикордонні райони Сумської області, застосувавши артилерійські установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Юнаківська громада була сьогодні під ворожим вогнем. Росіяни обстріляли прикордоння з САУ. 10 снарядів розірвалися біля людських помешкань. Щонайменше 5 будинків пошкоджено: розбиті дахи, вікна, огорожі", - розповів він.

Також внаслідок обстрілів уламками пошкоджено господарські приміщення. Жертв серед цивільних нема.

Фото: наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли критичну інфраструктуру України. Загарбники потрапили на підприємство у Сумській області.

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Російська Федерація Сумська область
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