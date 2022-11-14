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РФ выпустила по Сумской области почти 150 мин и ракет: есть раненые и разрушения

Фото: РФ выпустила по Сумской области около 150 мин и ракет (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 14 ноября, россияне выпустили 143 снаряда, мины и ракеты по Сумской области. В результате атак оккупантов три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"143 вражеских снаряда, мин и ракет взорвались на пограничные Сумской области.
В течение дня россияне обстреляли семь общин. Есть разрушенные дома и раненые местные жители", - заявил глава области.

По словам Живицкого, с самого утра враг ударил по критической инфраструктуре области по САУ. Повреждены производственные помещения, а трое ранены, сейчас в больнице. Также глава ОВА подробно сообщил о последствиях российских обстрелов:

  • Краснопольская община: около 10:00 одно из сел российские военные обстреляли из артиллерии. Было 17 "прилетов". В 11:00 продолжили избивать по другой деревне из минометов и РСЗО (итого взрывов). После 12 часов сбросили взрывчатку типа ВОГ с беспилотника. И почти сразу начали варить по приграничной с САУ (10 "прилетов"). Во всех случаях обошлось без разрушений;
  • По Середино-Будской общине враг вел обстрел из реактивных систем залпового огня (8 "прилетов"). А впоследствии направил с вертолета 6 ракет типа НУРС на дома местных. Повреждены два дома мирных жителей, магазин и газопровод. Без жертв;
  • Юнаковскую общину за день дважды враг обстрелял из САУ. Всего было 37 взрывов в приграничных селах. Частично разрушены 9 домов местных жителей и пострадали автомобили;
  • По Зноб-Новгородской общине враг открывал огонь из автоматов;
  • Хотинская община: с территории России был минометный обстрел приграничья. 23 взрыва на нашей территории. Последствия уточняются;
  • По Миропольской общине работали вражеские САУ (8 "прилетов"). Предварительно, без последствий.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Украины. В этот раз захватчики попали в предприятие в Сумской области.

Российские войска сегодня снова обстреляли приграничные районы Сумской области, применив артиллерийские установки.

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