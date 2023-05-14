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РФ випустила по Херсону і області понад 400 снарядів: атаковано заклад освіти, 6 поранених

Фото: РФ випустила по Херсону та області понад 400 снарядів за добу, 6 людей було поранено (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу окупанти здійснили 90 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. Шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі закладу освіти та об'єкта критичної інфраструктури Бериславського району", - додав він.

За даними Прокудіна, через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Як повідомлялось, російські окупанти обстріляли село Золота Балка Херсонської області. Внаслідок ударів один з цивільних отримав поранення.

До того ж російська авіація 13 травня атакувала Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місто залишилося без світла.

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