РФ выпустила по Херсону и области более 400 снарядов: атаковано учебное заведение, 6 раненых

За минувшие сутки оккупанты совершили 90 обстрелов Херсона и области, выпустив 434 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. Шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
По его словам, город Херсон враг обстрелял 2 раза.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебного заведения и объекта критической инфраструктуры Бериславского района", - добавил он.
По данным Прокудина, из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.
Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли село Золотая Балка Херсонской области. В результате ударов один из гражданских получил ранения.
К тому же, российская авиация 13 мая атаковала Берислав Херсонской области. В результате атаки город остался без света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.