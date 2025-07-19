РФ "виправдала" нічний обстріл України: Міноборони цинічно заявило про "удари по ВПК"

У Міноборони РФ цинічно прокоментували нічну атаку по Україні, заявивши про нібито удари по об’єктах військово-промислового комплексу (ВПК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Міноборони РФ в Telegram .

У заяві також стверджується, що "всі визначені об'єкти уражено".

У відомстві стверджують, що нібито цілили по українських підприємствах, які "виробляють складові частини ракет та ударних безпілотників".

За їхніми словами, вночі було завдано "групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного і морського базування", а також дронами-камікадзе.

В Міноборони РФ традиційно виправдали атаку, заявивши про нібито удари по підприємствах військово-промислового комплексу.

У ніч на 19 липня Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл території України.

Атака РФ на Україну

У ніч проти 19 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України за останні місяці.

Під прицілом опинилися щонайменше 12 регіонів, зокрема Донецька, Одеська, Дніпропетровська, Сумська, Запорізька та Херсонська області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили по Україні 344 дрони та 35 ракет різного типу. Серед них - як балістичні ракети "Іскандер-М", так і крилаті ракети повітряного та наземного базування. Захисники неба знешкодили більшість цілей - 185 дронів і 23 ракети.

Однак частина з них досягла цілей.

В Одесі внаслідок нічної атаки загорілася дев’ятиповерхівка. Пожежа охопила верхні поверхи. Рятувальникам вдалося евакуювати п’ятьох людей, однак одна жінка, врятована з вогню, згодом померла.

Кількість поранених, за останніми даними, зросла до шести - серед постраждалих є дитина.

У Павлограді ворожі ракети та дрони поцілили по пожежній частині, промислових об’єктах і житлових будинках. Очільник Дніпропетровської ОВА назвав атаку на місто "наймасованішою з початку повномасштабної війни".

У Сумській області росіяни протягом чотирьох годин атакували Шосткинську громаду ударними безпілотниками. Постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. Постраждалих немає, однак зафіксовано масштабні руйнування.

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