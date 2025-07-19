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РФ "оправдала" ночной обстрел Украины: Минобороны цинично заявило об "ударах по ВПК"

Суббота 19 июля 2025 13:42
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РФ "оправдала" ночной обстрел Украины: Минобороны цинично заявило об "ударах по ВПК" Фото: РФ "оправдала" ночной обстрел Украины (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В Минобороны РФ цинично прокомментировали ночную атаку по Украине, заявив о якобы ударах по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Минобороны РФ в Telegram.

В ночь на 19 июля Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел территории Украины.

В Минобороны РФ традиционно оправдали атаку, заявив о якобы ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса.

По их словам, ночью был нанесен "групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования", а также дронами-камикадзе.

В ведомстве утверждают, что якобы целились по украинским предприятиям, которые "производят составные части ракет и ударных беспилотников".

В заявлении также утверждается, что "все определенные объекты поражены".

Атака РФ на Украину

В ночь на 19 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины за последние месяцы.

Под прицелом оказались по меньшей мере 12 регионов, в том числе Донецкая, Одесская, Днепропетровская, Сумская, Запорожская и Херсонская области.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по Украине 344 дрона и 35 ракет различного типа. Среди них - как баллистические ракеты "Искандер-М", так и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования. Защитники неба обезвредили большинство целей - 185 дронов и 23 ракеты.

Однако часть из них достигла целей.

В Одессе в результате ночной атаки загорелась девятиэтажка. Пожар охватил верхние этажи. Спасателям удалось эвакуировать пять человек, однако одна женщина, спасенная из огня, впоследствии умерла.

Количество раненых, по последним данным, возросло до шести - среди пострадавших есть ребенок.

В Павлограде вражеские ракеты и дроны попали по пожарной части, промышленным объектам и жилым домам. Глава Днепропетровской ОГА назвал атаку на город "самой массированной с начала полномасштабной войны".

В Сумской области россияне в течение четырех часов атаковали Шосткинскую громаду ударными беспилотниками. Пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Пострадавших нет, однако зафиксированы масштабные разрушения.

Больше подробностей - читайте в материале РБК-Украина.

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