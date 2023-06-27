РФ виплачує "допомогу" потерпілим від підтоплення після примусової паспортизації, - Маляр

"Російська Федерація використовує скрутне становище наших людей для примусової паспортизації", - розповіла вона.

За її словами, навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло, особам які потерпають від підтоплення на території тимчасово окупованої території Херсонської області, вони надають лише тим, які вступили у "російське громадянство".

"Немає таких меж приниження людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація", - додала Маляр.

Примусова паспортизація РФ в Україні

Після масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому минулого року окупанти змушують українців на тимчасово окупованих територіях відмовлятися від українських паспортів. Але успішною примусову паспортизацію навряд можна назвати, оскільки більшість українців категорично відмовляються від російських паспортів.

Доказом цього є той факт, що російські загарбники загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".