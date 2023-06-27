UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ виплачує "допомогу" потерпілим від підтоплення після примусової паспортизації, - Маляр

Фото: паспорт РФ змушують одержувати окупанти постраждалих від підриву ГЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти проводять насильницьку паспортизацію серед населення на окупованій території Херсонської області, погрожуючи не виплатами "допомоги" потерпілим через підтоплення через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганну Маляр.

"Російська Федерація використовує скрутне становище наших людей для примусової паспортизації", - розповіла вона.

За її словами, навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло, особам які потерпають від підтоплення на території тимчасово окупованої території Херсонської області, вони надають лише тим, які вступили у "російське громадянство".

"Немає таких меж приниження людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація", - додала Маляр.

Примусова паспортизація РФ в Україні

Після масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому минулого року окупанти змушують українців на тимчасово окупованих територіях відмовлятися від українських паспортів. Але успішною примусову паспортизацію навряд можна назвати, оскільки більшість українців категорично відмовляються від російських паспортів.

Доказом цього є той факт, що російські загарбники загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в Україні