РФ выплачивает "помощь" пострадавшим от подтопления после принудительной паспортизации, - Маляр

"Российская Федерация использует сложное положение наших людей для принудительной паспортизации", - рассказала она.

По ее словам, даже мизерные денежные выплаты и временное жилье, лицам, пострадавшим от подтопления на территории временно оккупированной территории Херсонской области, они предоставляют только тем, кто вступил в "российское гражданство".

"Нет таких пределов унижения человеческого достоинства, которые не могла бы пересечь Российская Федерация", - добавила Маляр.

Принудительная паспортизация РФ в Украине

После масштабного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года, оккупанті заставляют украинцев на временно оккупированніх территориях отказываться от украинских паспортов. Но успешной принудительную паспортизацию вряд ли можно назвать, поскольку большинство украинцев категорически отказываются от российских паспортов.

Доказательством этого есть тот факт, что российские захватчики обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт РФ в обмен на "социальные выплаты".