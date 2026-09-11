ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Далі за Москву: виробник розкрив характеристики ракет Ruta Block і Kryla

09:47 11.09.2026 Пт
3 хв
Якими характеристиками володіє нова крилата ракета Ruta Block 3 від Destinus?
aimg Лев Шевченко
Далі за Москву: виробник розкрив характеристики ракет Ruta Block і Kryla Фото: Ruta Block 3 (Destinus)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Європейський розробник аерокосмічних систем з українським корінням Destinus розкрив нові подробиці про крилату ракету великої дальності Ruta Block 3. Компанія також представила стан готовності систем Ruta Block 2 та Kryla, які готуються до серійного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оборонку".

Характеристики Ruta Block 3

Нова крилата ракета Ruta Block 3 має загальну довжину фюзеляжу сім метрів і здатна доставляти бойову частину масою 250 кілограмів на відстань понад 2000 кілометрів. Її дозвукова крейсерська швидкість становить від 700 до 900 кілометрів на годину, а силова установка використовує турбореактивні двигуни T200, T450 або T220 власного виробництва компанії.

Макети озброєнь показали на стенді Destinus на виставці MSPO-2026 у Польщі.

Далі за Москву: виробник розкрив характеристики ракет Ruta Block і Kryla

Фото: макет Ruta Block 2 ("Оборонка")

Запуск Ruta Block 3 здійснюється зі стандартного 40-футового ISO-контейнера. Ракету розробили для закриття ніші озброєння з дальністю від 2000 км в арсеналі європейських засобів ураження, яке при цьому не підпадає під експортні обмеження ITAR США.

За словами представника компанії, льотні випробування Ruta Block 3 проведуть у 2027 році.

Наразі комплекси Ruta Block 2 та Kryla перебувають на фінальній стадії випробувань, після чого розпочнеться їхнє серійне виробництво.

"Ми активно працюємо над системою Ruta Block 3 і плануємо розпочати перші льотні випробування третьої генерації вже у 2027 році. Destinus має намір розгорнути повністю незалежне виробництво цих систем на території Європи для задоволення потреб країн-партнерів", - розповіла представниця компанії на виставці.

Що відомо про Ruta Block 2 та Kryla

Попередня версія комплексу Ruta Block 2 несе аналогічне корисне навантаження у 250 кілограмів, але має менший радіус дії - понад 700 кілометрів, і летить зі швидкістю 600-700 кілометрів на годину завдяки одному двигуну T150.

Спеціалізована система розподіленого удару Kryla є більш компактним боєприпасом, оснащеним турбореактивним двигуном T70. Апарат доставляє бойову частину вагою 50 кілограмів на відстань понад 800 кілометрів зі швидкістю 700-800 кілометрів на годину.

Далі за Москву: виробник розкрив характеристики ракет Ruta Block і Kryla

Фото: макет Kryla ("Оборонка")

Систему Kryla створили для перенасичення і прориву щільної ППО противника через масовані удари. На відміну від Ruta Block 3, Kryla може стартувати з меншого 20-футового контейнера за допомогою твердопаливного прискорювача або з транспортної авіації на палетах стандарту 463L.

Особливістю системи є підтримка Mesh-мережі для обміну даними між боєприпасами безпосередньо у повітрі - це дозволяє координувати вектори атаки та синхронізувати час ураження цілі різними апаратами, використовуючи БПЛА як ретранслятори.

Обидва сімейства озброєння використовують низьковисотний профіль польоту з огинанням рельєфу та уніфікований навігаційний комплекс, що поєднує інерціальну систему, супутникову навігацію та візуальну систему для збереження орієнтації в умовах придушення сигналів GPS.

На термінальній ділянці цілі ідентифікуються за допомогою електронно-оптичної та інфрачервоної головки самонаведення з алгоритмами штучного інтелекту. Ruta та Kryla можуть оснащуватися проникаючими, уламково-фугасними або фугасними бойовими частинами залежно від типу і міцності цілі.

Нагадаємо, що у квітні цього року компанія Destinus заявила про завершення льотних випробувань ракети Ruta Block 2, а першу версію ракети вже використовують Сили оборони України.

Читайте також: Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech

Виставка MSPO-2026 у Польщі стала майданчиком для низки анонсів у сегменті крилатих і балістичних ракет. Так, "Укроборонпром" на MSPO вперше продемонстрував пускову установку зенітної ракети "Корал". Раніше, у серпні, РБК-Україна розповідало про характеристики ракет-дронів "Паляниця" та "Пекло", які вперше застосували у скоординованому ударі по військово-морській базі в Новоросійську.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Ракети
Новини
У Києві дрони влучили у дві АЗС у різних районах, є постраждалі
У Києві дрони влучили у дві АЗС у різних районах, є постраждалі
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech