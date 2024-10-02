РФ викрала понад 20 тисяч українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн, - омбудсмен

Уповноважений виступив на третьому пленарному заході міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Повідомив присутніх про те, що РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути", - зазначив омбудсмен.

Як зазначив Лубінець, українських дітей відправляють у так звані "табори перевиховання", де зомбують російською пропагандою.

Також він розповів партнерам про депортацію інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат у Херсонській області. Вихованців спочатку перемістили на окуповані території, а потім депортували в Росію. Дітей з Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

"Нам відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування", - додав омбудсмен.