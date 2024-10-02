РФ похитила более 20 тысяч украинских детей, есть риск депортации еще 1,5 млн, - омбудсмен

Уполномоченный выступил на третьем пленарном мероприятии международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Сообщил собравшимся о том, что РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей. Однако существует высокий риск депортации еще 1,5 млн детей, которые остаются на временно оккупированных территориях. Принудительно перемещенным и депортированным меняют персональные данные для того, чтобы родные и Родина не смогли их найти и вернуть", - отметил омбудсмен.

Как отметил Лубинец, украинских детей отправляют в так называемые лагеря перевоспитания, где зомбируют российской пропагандой.

Также он рассказал партнерам о депортации интернатных заведений, таких как Олешковский детский дом-интернат в Херсонской области. Воспитанников сначала переместили на оккупированные территории, а затем депортировали в Россию. Детей из Херсонского областного дома ребенка вообще депортировали в Россию и усыновили без разрешения.

"Нам известны факты, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и не имеют достойных условий пребывания", - добавил омбудсмен.