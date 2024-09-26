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РФ використовує цивільних для облаштування фортифікацій у Криму, - партизани

Фото: РФ використовує цивільних для облаштування фортифікацій у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ використовує цивільних для облаштування фортифікацій у Криму. Зокрема кількість окупантів, задіяних у роботах у Севастополі, значно зменшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент зміг вистежити маршрут переміщення автонавантажувачів на КамАЗах Балаклавським шосе у бік Козацької бухти", - йдеться в повідомленні.

Партизанам вдалося з'ясували, що в процесі спостереження вдалося з'ясувати місця, де ЗС РФ, а йдеться про 810 ОБРМП у Севастополі, продовжують зведення фортифікаційних споруд, але вже більшою мірою за допомогою цивільних на спеціальній техніці.

"На тлі нестачі особового складу на фронті кількість військовослужбовців, раніше задіяних у будівництві, значно зменшилася", - констатують в "АТЕШ".

 

Чим відома 810-та бригада РФ

19 листопада 2023 року, в День ракетно-артилерійських військ РФ, ЗСУ вдарили по місцю розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Це сталося під час нагородження загарбників за вбивства в Україні.

Зокрема, в червні партизани отримали документи окупантів з 810-ї бригади Криму. Нещодавно з'ясувалось, що росіяни перекидають техніку з Херсонського напрямку до Курської області. В цьому як раз і була задіяна вищевказана бригада окупантів.

До цього РБК-Україна писало, що курсантів російських військових вишів відправили у Херсонську область "для отримання бойового досвіду".

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