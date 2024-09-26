РФ использует гражданских для обустройства фортификаций в Крыму, - партизаны

Чем известна 810-я бригада РФ

19 ноября 2023 года, в День ракетно-артиллерийских войск РФ, ВСУ ударили по месту расположения 810-й бригады морской пехоты РФ в Херсонской области. Это произошло при награждении захватчиков за убийства в Украине.

В частности, в июне партизаны получили документы оккупантов из 810-й бригады Крыма. Недавно выяснилось, что россияне перебрасывают технику из Херсонского направления в Курскую область. В этом как раз и была задействована вышеуказанная бригада оккупантов.

До этого РБК-Украина писало, что курсантов российских военных вузов отправили в Херсонскую область "для получения боевого опыта".

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