РФ використовує свої ж злочини, щоб завоювати прихильність Білого дому, - ISW

Кремль використовує гуманітарні кризи, створені самою ж Росією, як зброю, щоб завоювати прихильність адміністрації президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).
Фахівці ISW зазначили, що церемонія у Білому домі 5 листопада, під час якої Меланія Трамп прийняла представників України та Росії з нагоди евакуації жителів окупованих Олешок, засвідчила, що Кремль використовує гуманітарні кризи, створені самою ж РФ, як зброю, щоб завоювати прихильність адміністрації Трампа.
Аналітики звернули увагу, що під час зустрічі з Меланією Трамп у Білому домі спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв наголосив на гуманітарному успіху припинення вогню, не визнаючи, що саме вторгнення та окупація Росії призвели до гуманітарної кризи в Олешках.
Він також порівняв припинення вогню в Олешках з попередніми зусиллями першої леді США щодо репатріації депортованих українських дітей з Росії.
У ISW зазначили, що коментарі Дмитрієва узгоджуються з попередніми спробами Росії використати обмежену гуманітарну співпрацю - щодо таких криз, як ситуація в Олешках чи повернення насильно депортованих українських дітей, виняткову відповідальність за які несе Росія, - щоб "залицятися" до адміністрації Трампа, підштовхнути Білий дім зайняти більш сприятливу позицію щодо Росії і домогтися поступок від США у майбутніх переговорах.
Насправді ж спроби російських чиновників зобразити Путіна як "охочого переговірника з гуманітарними нахилами" відбулися після низки руйнівних російських ударів по цивільному населенню України за останні місяці.
Серед них - нещодавній удар по вокзалу в Дніпрі, в результаті якого загинуло щонайменше 14 людей саме в дні припинення вогню в районі Олешок.
Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп 5 листопада зібрала у Білому домі представників України та Росії щодо режиму припинення вогню в Олешках.
Українську делегацію очолили народний депутат України Давид Арахамія разом із омбудсменом Дмитром Лубінцем.
Також Меланія Трамп написала особисті листи російському диктатору Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському із закликом рухатися до тривалого миру.