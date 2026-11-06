РФ використовує свої ж злочини, щоб завоювати прихильність Білого дому, - ISW

Фахівці ISW зазначили, що церемонія у Білому домі 5 листопада, під час якої Меланія Трамп прийняла представників України та Росії з нагоди евакуації жителів окупованих Олешок, засвідчила, що Кремль використовує гуманітарні кризи, створені самою ж РФ, як зброю, щоб завоювати прихильність адміністрації Трампа.

Аналітики звернули увагу, що під час зустрічі з Меланією Трамп у Білому домі спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв наголосив на гуманітарному успіху припинення вогню, не визнаючи, що саме вторгнення та окупація Росії призвели до гуманітарної кризи в Олешках.

Він також порівняв припинення вогню в Олешках з попередніми зусиллями першої леді США щодо репатріації депортованих українських дітей з Росії.

У ISW зазначили, що коментарі Дмитрієва узгоджуються з попередніми спробами Росії використати обмежену гуманітарну співпрацю - щодо таких криз, як ситуація в Олешках чи повернення насильно депортованих українських дітей, виняткову відповідальність за які несе Росія, - щоб "залицятися" до адміністрації Трампа, підштовхнути Білий дім зайняти більш сприятливу позицію щодо Росії і домогтися поступок від США у майбутніх переговорах.

Насправді ж спроби російських чиновників зобразити Путіна як "охочого переговірника з гуманітарними нахилами" відбулися після низки руйнівних російських ударів по цивільному населенню України за останні місяці.

Серед них - нещодавній удар по вокзалу в Дніпрі, в результаті якого загинуло щонайменше 14 людей саме в дні припинення вогню в районі Олешок.