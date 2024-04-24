РФ використовує сексуальне насильство як знаряддя війни і тортур, - постпред України в ООН

Організація Об'єднаних Націй має у своєму розпорядженні достатньо доказів того, що російські війська широко та систематично використовують сексуальне насильство як знаряддя війни і тортур.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічні дебати у Раді Безпеці ООН на тему сексуального насильства, пов'язаного із конфліктами.

Кислиця нагадав, що докази злочинів РФ наведені у доповідях Генерального секретаря ООН, Незалежної комісії з розслідування ситуації в Україні та Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"У цих звітах підкреслюється широке і систематичне використання сексуального насильства російськими військами, як знаряддя війни і тортур", - зазначив він.

За словами постпреда, відкриті дебати у Раді Безпеки дозволяють "привернути увагу до жахливої проблеми сексуального насильства над чоловіками, яке широко й систематично здійснюється російськими окупантами як проти військовополонених, так і проти цивільних осіб, що перебувають у полоні".

Він додав, що слідчі органи України зафіксували 290 випадків сексуального насильства, від якого постраждали 102 чоловіка та 188 жінок.

Кислиця зазначив, що висновки незалежної комісії ООН проливають світло на організацію катувань, обізнаність про це начальства російської армії та правоохоронних органів і тотальне відчуття безкарності.

"Ми твердо переконані, що російська армія та російські правоохоронні органи, такі як ФСБ, мають бути включені до списку сторін конфлікту, які доказово підозрюються у скоєнні актів зґвалтувань та інших форм сексуального насильства", - додав Кислиця.

Постпред закликав держави-члени та посадовців ООН "подвоїти зусилля для тиску на Росію з метою припинення її жорстокої, неспровокованої та невиправданої агресивної війни проти України й покласти край її огидним воєнним злочинам та злочинам проти людяності".