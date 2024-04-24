РФ использует сексуальное насилие как орудие войны и пыток, - постпред Украины в ООН
Организация Объединенных Наций располагает достаточным количеством доказательств того, что российские войска широко и систематически используют сексуальное насилие как орудие войны и пыток.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодные дебаты в Совете Безопасности ООН на тему сексуального насилия, связанного с конфликтами.
Кислица напомнил, что доказательства преступлений РФ приведены в докладах Генерального секретаря ООН, Независимой комиссии по расследованию ситуации в Украине и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
"В этих отчетах подчеркивается широкое и систематическое использование сексуального насилия российскими войсками, как орудия войны и пыток", - отметил он.
По словам постпреда, открытые дебаты в Совете Безопасности позволяют "привлечь внимание к ужасной проблеме сексуального насилия над мужчинами, которое широко и систематически осуществляется российскими оккупантами как против военнопленных, так и против гражданских лиц, находящихся в плену".
Он добавил, что следственные органы Украины зафиксировали 290 случаев сексуального насилия, от которого пострадали 102 мужчины и 188 женщин.
Кислица отметил, что выводы независимой комиссии ООН проливают свет на организацию пыток, осведомленность об этом начальства российской армии и правоохранительных органов и тотальное ощущение безнаказанности.
"Мы твердо убеждены, что российская армия и российские правоохранительные органы, такие как ФСБ, должны быть включены в список сторон конфликта, которые доказательно подозреваются в совершении актов изнасилований и других форм сексуального насилия", - добавил Кислица.
Постпред призвал государства-члены и должностных лиц ООН "удвоить усилия для давления на Россию с целью прекращения ее жестокой, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны против Украины и положить конец ее отвратительным военным преступлениям и преступлениям против человечности".
Напомним, Офис генпрокурора Украины расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев со стороны российских военных.
Следственным органам Украины удалось идентифицировать 91 российского военного, причастного к преступлениям в Буче. Продолжается работа по привлечению их к ответственности.
По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в течение этой зимы российские оккупанты казнили 32 украинских военнопленных. Это значительно больше, чем в предыдущие периоды.
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