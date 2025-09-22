UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ використовує радянську тактику, щоб придушити антивоєнні настрої, - ООН

Ілюстративне фото: Росія використовує радянські методи для придушення інакодумства (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія відроджує радянську практику примусового психіатричного лікування для придушення антивоєнних голосів.

Про це йдеться в доповіді спеціального доповідача ООН з питань прав у Росії Маріани Кацарової, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Правозахисники звернули увагу, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну авторитаризм у Росії посилився.

Зокрема, у доповіді Кацарової сказано, що репресії в Росії посилюються і стають системними. Влада РФ прикривається законами про нацбезпеку та іншими заходами.

"Каральна психіатрія повернулася як інструмент проти антивоєнних голосів", - зазначила спецдоповідачка ООН.

Кацарова розповіла, що проти інакодумців застосовують тортури, кримінальні переслідування і примусову психіатрію. З 2022 року примусову психіатрію застосовували в середньому 23 рази на рік, тоді як у 2015-2021 роках таких випадків було лише приблизно п'ять щороку.

"Це старий радянський інструмент боротьби з дисидентами, в даному випадку з антивоєнними активістами та журналістами", - додала вона.

РФ утримувала українського журналіста

Нагадаємо, у червні журналіст проєкту "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко вийшов на свободу після чотирьох років ув'язнення у в'язниці на території тимчасово окупованого Криму.

Росіяни за публікацію правдивої інформації про події в Криму катували його у в'язниці.

ООНРосійська ФедераціяВійна в Україні