РФ використовує радянську тактику, щоб придушити антивоєнні настрої, - ООН

Правозахисники звернули увагу, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну авторитаризм у Росії посилився.

Зокрема, у доповіді Кацарової сказано, що репресії в Росії посилюються і стають системними. Влада РФ прикривається законами про нацбезпеку та іншими заходами.

"Каральна психіатрія повернулася як інструмент проти антивоєнних голосів", - зазначила спецдоповідачка ООН.

Кацарова розповіла, що проти інакодумців застосовують тортури, кримінальні переслідування і примусову психіатрію. З 2022 року примусову психіатрію застосовували в середньому 23 рази на рік, тоді як у 2015-2021 роках таких випадків було лише приблизно п'ять щороку.

"Це старий радянський інструмент боротьби з дисидентами, в даному випадку з антивоєнними активістами та журналістами", - додала вона.