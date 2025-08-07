РФ використовує FPV-дрони та "ждунів": військовий розповів про ситуацію під Вовчанськом

На Вовчанському напрямку російські війська щоденно штурмують позиції українських захисників невеликими групами, водночас активно використовуючи дрони-розвідники та ударні FPV.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прикордонної застави бригади "Форпост" з позивним "Тєлік".
На Вовчанському напрямку, в зоні відповідальності підрозділів бригади "Форпост", ворог постійно накопичує сили для бойових дій. Проте цей процес паралельний його штурмам, які відбуваються щоденно.
За його словами, проти них щодня відправляють по 4 російські військовослужбовці. В небі ж діє справжня міріада дронів - як ударних, так і розвідників.
Водночас небезпека для захисників чекає і внизу, на землі. Там дрони на оптоволокні використовують у якості "ждунів". Такі дрони, зазначив начальник прикордонної застави, "сідають на дорозі та чекають нашої техніки".
"Штурмові дії вони проводять невеликими групами. 3-4-5 військовослужбовців можуть бігти відповідно на штурм. Якщо вони вже запланували більш масований штурм, тоді застосовується відповідна техніка, їдуть танки, МТЛБ, БТРи", - розповів начальник прикордонної застави бригади "Форпост".
Він також наголосив, що окупанти все ж не доїжджають до цілей, тому що українські розвідники їх виявляють заздалегідь, і відповідно, FPV-дронами вражають і знищують.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже 1 060 310 осіб. За минулу добу захисники ліквідували понад тисячу росіян.
Нагадаємо, ситуація залишається складною у Покровську. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.
Детальніше про ситуацію по всім напрямках фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.