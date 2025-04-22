РФ використала "перемир'я" для підвезення боєприпасів: обстріли на півдні посилилися
Російські окупанти під час "великоднього перемир'я" змогли безперешкодно підвезти боєприпаси. Кількість обстрілів на півдні різко збільшилася.
Про це заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Він зазначив, що після "великоднього перемир'я" росіяни значно посилили вогневу активність на півдні.
"Він (ворог - ред.) збільшив кількість саме артилерійських обстрілів - зафіксовано за минулу добу понад 420. Зазвичай ми фіксуємо приблизно 290-310, майже на 25% він підвищив свою вогневу артилерійську активність. Крім того, зросла активність і щодо ударів FPV-дронами, дронами-камікадзе. Було зафіксовано за минулу добу понад 600", - розповів Волошин.
Він уточнив, що росіяни продовжують свої штурми. Їх зафіксували вже близько 25.
"Збільшення артилерійських обстрілів пов'язане з тим, що за цю добу він (ворог - ред.) здійснив логістичне забезпечення, підвіз туди боєприпаси безперешкодно, бо ми не завдали ударів - ми завдали ударів тільки у відповідь. Дзеркальну відповідь проти ворога проводили. Тому він підтягнув боєприпаси і зараз проводить контрартилерійські дуелі", - додав речник Сил оборони Півдня.
За його словами, українські захисники не залишають такі дії ворога без відповіді - росіяни вже втратили артилерійські системи.
При цьому росіяни досить часто використовують для атак свою авіацію. Б'є ворог не лише по позиціях українських захисників, а й по мирних містах, зокрема по Запоріжжю.
Волошин розповів, що окупанти можуть продовжувати штурми малими групами і навіть цілими підрозділами, як це було минулого тижня.
"Великоднє перемир'я"
Нагадаємо, у суботу, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", яке мало тривати трохи більше доби.
Але повністю бої не припинялися. За словами президента України Володимира Зеленського, за час дії "великоднього перемир'я" Росія порушила його 2935 разів.
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