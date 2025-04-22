РФ использовала "перемирие" для подвоза боеприпасов: обстрелы на юге усилились
Российские оккупанты во время "пасхального перемирия" смогли беспрепятственно подвезти боеприпасы. Количество обстрелов на юге резко увеличилось.
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Он отметил, что после "пасхального перемирия" россияне значительно усилили огневую активность на юге.
"Он (враг - ред.) увеличил количество именно артиллерийских обстрелов - зафиксировано за прошедшие сутки более 420. Обычно мы фиксируем примерно 290-310, почти на 25% он повысил свою огневую артиллерийскую активность. Кроме того, возросла активность и по ударам FPV-дронами, дронами-камикадзе. Было зафиксировано за минувшие сутки более 600", - рассказал Волошин.
Он уточнил, что россияне продолжают свои штурмы. Их зафиксировали уже около 25.
"Увеличение артиллерийских обстрелов связано с тем, что за эти сутки он (враг - ред.) осуществил логистическое обеспечение, подвез туда боеприпасы беспрепятственно, потому что мы не нанесли ударов - мы нанесли удары только в ответ. Зеркальный ответ против врага проводили. Поэтому он подтянул боеприпасы и сейчас проводит контрартиллерийские дуэли", - добавил спикер Сил обороны Юга.
По его словам, украинские защитники не оставляют такие действия врага без ответа - россияне уже потеряли артиллерийские системы.
При этом россияне достаточно часто используют для атак свою авиацию. Бьет враг не только по позициям украинских защитников, но и по мирным городам, в том числе по Запорожью.
Волошин рассказал, что оккупанты могут продолжать штурмы малыми группами и даже целыми подразделениями, как это было на прошлой неделе.
"Пасхальное перемирие"
Напомним, в субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое должно было продлиться чуть более суток.
Но полностью бои не прекращались. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за время действия "пасхального перемирия" Россия нарушила его 2935 раз.
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