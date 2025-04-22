ua en ru
Вт, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ использовала "перемирие" для подвоза боеприпасов: обстрелы на юге усилились

Вторник 22 апреля 2025 16:52
UA EN RU
РФ использовала "перемирие" для подвоза боеприпасов: обстрелы на юге усилились Иллюстративное фото: Россия усилила обстрелы на юге (Минобороны РФ)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты во время "пасхального перемирия" смогли беспрепятственно подвезти боеприпасы. Количество обстрелов на юге резко увеличилось.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что после "пасхального перемирия" россияне значительно усилили огневую активность на юге.

"Он (враг - ред.) увеличил количество именно артиллерийских обстрелов - зафиксировано за прошедшие сутки более 420. Обычно мы фиксируем примерно 290-310, почти на 25% он повысил свою огневую артиллерийскую активность. Кроме того, возросла активность и по ударам FPV-дронами, дронами-камикадзе. Было зафиксировано за минувшие сутки более 600", - рассказал Волошин.

Он уточнил, что россияне продолжают свои штурмы. Их зафиксировали уже около 25.

"Увеличение артиллерийских обстрелов связано с тем, что за эти сутки он (враг - ред.) осуществил логистическое обеспечение, подвез туда боеприпасы беспрепятственно, потому что мы не нанесли ударов - мы нанесли удары только в ответ. Зеркальный ответ против врага проводили. Поэтому он подтянул боеприпасы и сейчас проводит контрартиллерийские дуэли", - добавил спикер Сил обороны Юга.

По его словам, украинские защитники не оставляют такие действия врага без ответа - россияне уже потеряли артиллерийские системы.

При этом россияне достаточно часто используют для атак свою авиацию. Бьет враг не только по позициям украинских защитников, но и по мирным городам, в том числе по Запорожью.

Волошин рассказал, что оккупанты могут продолжать штурмы малыми группами и даже целыми подразделениями, как это было на прошлой неделе.

"Пасхальное перемирие"

Напомним, в субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое должно было продлиться чуть более суток.

Но полностью бои не прекращались. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за время действия "пасхального перемирия" Россия нарушила его 2935 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Херсонская область Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин
Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей