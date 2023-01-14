РФ использовала ИПСО для распространения фейка об отступлении ВСУ в Соледаре

Сообщение об отступлении ВСУ из Соледара оказалось информационно-психологичечкой специальной операцией (ИПСО) Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stopfake.org .

Сообщение американского телеканала CNN об "организованном отступлении" украинских войск из Соледара основано на информации из фейкового Telegram-канала, принадлежащего якобы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

В действительности это соединение носит название "46-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ".

Этот канал был создан еще в сентябре "именно с целью привлечения подписчиков и использования Кремлем в нужный момент".

"Это - методы российских ИПСО , - предупредил Stopfake.org.

Он подчеркнул, что, согласно последней информации Генштаба ВСУ, бои за Соледар продолжаются.

Напомним, еще утром заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Соледаре эта ночь оказалась горячей, там продолжались ожесточенные бои. Но она отметила, что наши бойцы в тяжелейших условиях держат оборону.

Ситуация в Соледаре очень сложная. Однако ни одна из сторон город не контролирует.

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