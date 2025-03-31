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РФ використала дощову погоду, щоб штурмувати позиції ЗСУ на Донеччині: яка там ситуація

Ілюстративне фото: РФ використала дощову погоду, щоб штурмувати позиції ЗСУ на Донеччині (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія збільшила кількість штурмів Донецькому напрямку протягом останнього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу тактичної групи "Вугледар".

"Окупанти намагалися використати дощову погоду, яка стала на заваді у застосуванні українськими воїнами розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратів", - повідомили військові.

Військовослужбовці тактичної групи "Вугледар" відбили 226 атак.

При цьому, завдали росіянам суттєвих втрат:

  • 1206 окупантів - поранено та знищено;
  • 14 танків – знищено;
  • 26 броньованих машин - знищено;
  • 160 одиниць авто, мототранспорту та баггі – знищено;
  • 2 БПлА – знищено;
  • 24 антени зв’язку та РЕБ – знищено.

"Не броня, не техніка, не зброя – а люди день за днем виборюють мир і майбутнє для України! Потужні, безжальні, досвідчені військовослужбовці захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини, нищать ворогів вдень і вночі", - заявили в угрупуванні.

Раніше ми писали про те, що протягом минулої доби на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільшу кількість атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку.

Також відомо, що за останню добу з 30 на 31 березня, російська армія втратила на фронті понад 1200 солдатів і 30 артилерійських систем.

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