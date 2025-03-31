РФ використала дощову погоду, щоб штурмувати позиції ЗСУ на Донеччині: яка там ситуація

Раніше ми писали про те, що протягом минулої доби на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільшу кількість атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку.

Також відомо, що за останню добу з 30 на 31 березня, російська армія втратила на фронті понад 1200 солдатів і 30 артилерійських систем.

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