РФ использовала дождливую погоду, чтобы штурмовать позиции ВСУ в Донецкой области: какая там ситуация

Ранее мы писали о том, что за прошедшие сутки на фронте состоялось 171 боевое столкновение. Наибольшее количество атак Силы обороны отбили на Покровском направлении.

Также известно, что за последние сутки с 30 на 31 марта, российская армия потеряла на фронте более 1200 солдат и 30 артиллерийских систем.

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