РФ вигадала ще один спосіб примусової паспортизації: позбавляють українців ліків і медицини

Російська Федерація вигадала новий спосіб паспортизації громадян України на окупованих територіях. Українцям відмовляють у медичному обслуговуванні в аптеках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки у Facebook.
За даними ГУР, на тимчасово окупованих територіях України Росія розпорядилась заборонити продаж в аптеках життєво важливих препаратів особам, які не отримали паспорт РФ.
Під заборону потрапили інсулін та ліки для щитовидної залози.
Також з лютого цього року росіяни забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився отримувати російський паспорт на окупованих територіях.
"Людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії", - повідомили у ГУР.
Окрім цього росіяни депортують українців, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами.
"Чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском московитів та загрозою примусової мобілізації до російської окупаційної армії. Ситуація на окупованих територіях України ілюструє системне порушення державою-агресором Росією норм міжнародного права та продовження її злочинної геноцидної політики щодо українського народу", - пишуть у розвідці.
Раніше стало відомо, що напочатку січня на тимчасово окупованих територіях України запрацював так званий реєстр "контрольованих осіб". Росіяни вносять до нього українців, які не отримали паспорт РФ.
Також з лютого жителі тимчасово окупованих територій не зможуть укласти шлюб, не маючи російського паспорта.
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