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РФ вигадала новий спосіб поповнити армію за рахунок осіб на окупованих територіях — ЦНС

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Країна-агресор Російська Федерація вигадала новий спосіб, як поповнити свої окупаційні війська за рахунок людей на тимчасового окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, в анексованому Криму та на окупованій частині сходу України, так звані "правоохоронці" тиснуть на затриманих людей, аби ті укладали контракт зі Збройними силами РФ в обмін на уникнення кримінального переслідування. Мова йде про осіб, яким загрожує ув'язнення.

За даними ЦНС, перед слідчими поставлено план щодо поповнення армії окупантів контрактниками. Таким чином, Кремль сподівається відтягнути момент оголошення масової мобілізації шляхом вербування на контракт строковиків, затриманих, мігрантів та інших "незначних" для пересічних росіян каст населення.

Інформаційний ресурс закликав людей передавати інформацію про кожного учасника репресивного апарату Кремля, аби ніхто з них не уникнув покарання

Нагадаємо, що за даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять підготовку до мобілізації українців. Зокрема, ворог вимагає від бізнесу поставити працівників на військовий облік.

Також минулого місяця стало відомо, що з 1 вересня 2024 року окупанти в усіх школах на окупованих територіях України вводять обов'язкову військову підготовку дітей. Йдеться про запровадження предмета "Основи безпеки та захисту Батьківщини" для учнів 8-х і 10-х класів.

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