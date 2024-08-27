РФ вигадала новий спосіб поповнити армію за рахунок осіб на окупованих територіях — ЦНС

Зокрема, в анексованому Криму та на окупованій частині сходу України, так звані "правоохоронці" тиснуть на затриманих людей, аби ті укладали контракт зі Збройними силами РФ в обмін на уникнення кримінального переслідування. Мова йде про осіб, яким загрожує ув'язнення.

За даними ЦНС, перед слідчими поставлено план щодо поповнення армії окупантів контрактниками. Таким чином, Кремль сподівається відтягнути момент оголошення масової мобілізації шляхом вербування на контракт строковиків, затриманих, мігрантів та інших "незначних" для пересічних росіян каст населення.

Інформаційний ресурс закликав людей передавати інформацію про кожного учасника репресивного апарату Кремля, аби ніхто з них не уникнув покарання