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РФ вигадала фейк про закриття вишів в Україні для відправки студентів на фронт: ЦПД спростував

Фото: РФ вигадала фейк про закриття вишів в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські пропагандисти поширюють фейковий наратив про масове закриття вишів в Україні для відправки студентів на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Для надання правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні. У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української держави.

"Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів", - наголосили в ЦПД.

Так само, за даними центру, не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів.

Фейки росіян

Нагадаємо, нещодавно Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Розганяє фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону.

Російські пропагандисти розповсюджували інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

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