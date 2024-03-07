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РФ придумала фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт: ЦПД опроверг

Фото: РФ придумала фейк о закрытии вузов в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские пропагандисты распространяют фейковый нарратив о массовом закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Для придания правдоподобности своим фейкам враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране. Таким образом вражеские пропагандисты пытаются распространить среди украинской молодежи панические настроения и недоверие к Украинскому государству.

"На самом деле ни о каком массовом закрытии вузов в Украине речь не идет. Обсуждается возможность объединения отдельных учебных заведений, что не предусматривает ни отчисления студентов, ни увольнения преподавателей", - отметили в ЦПИ.

Так же, по данным центра, не рассматривается вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов.

Фейки россиян

Напомним, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.

Российские пропагандисты распространяли информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.

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