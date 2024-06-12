РФ відправляє на український кордон досить професійні ДРГ, - речник ОТУ "Сіверськ"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України повністю контролюють Сумську область. За його словами, Росія продовжує використовувати ДРГ, які ЗСУ успішно знищують.



Щодо села Рижівка, то ворог "спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру". Зеленський зазначив, що прапор РФ у селі було знищено і присутності окупанта немає.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що США надішлють Україні ще одну систему Patriot для посилення протиповітряної оборони країни від інтенсивних російських атак.

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