UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ відправляє на український кордон досить професійні ДРГ, - речник ОТУ "Сіверськ"

Фото: проти ворожих ДРГ застосовують тактичні прийоми (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація відправляє на кордон із Україною досить професійні диверсійно-розвідувальні групи. Проти них використовуються тактичні прийоми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Оперативно-тактичного угруповання військ "Північ" Вадима Мисника, яку він озвучив в ефірі телемарафону.

"Наша розвідка відслідковує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час — і торік, і цього року, і взимку, і навесні — тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога. ", - сказав прес-секретар ОТУ "Сєвєрськ".

Також за словами Мисника, ЗСУ застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти у знищенні ДРГ.

У відповідь на питання про кадировців у складі ДРГ спікер зазначив, що у них немає інформації про ДРГ або розвідників з боку Росії. Як правило, найбільше кадировці виконують завдання як загороджувальні загони. І як показує досвід, у штурмових чи розвідгрупах їх не дуже активно застосовували.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України повністю контролюють Сумську область. За його словами, Росія продовжує використовувати ДРГ, які ЗСУ успішно знищують.

Щодо села Рижівка, то ворог "спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру". Зеленський зазначив, що прапор РФ у селі було знищено і присутності окупанта немає.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США надішлють Україні ще одну систему Patriot для посилення протиповітряної оборони країни від інтенсивних російських атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні