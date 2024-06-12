РФ отправляет на украинскую границу достаточно профессиональные ДРГ, - спикер ОТУ "Северск"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины полностью контролируют Сумской область. По его словам, Россия продолжает использовать ДРГ, которые ВСУ успешно уничтожают.



Что касается села Рыжевка, то враг "попытался реализовать там операцию пропагандистского характера". Зеленский отметил, что флаг РФ в селе был уничтожен и присутствия оккупанта нет.



Ранее РБК-Украина сообщало, что США отправят Украине еще одну систему Patriot для усиления противовоздушной обороны страны от интенсивных российских атак.

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