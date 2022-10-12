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РФ відправляє мобілізованих на війну з радянськими шоломами і автоматами АК-12

Фото: РФ відправляє мобілізованих на війну з радянськими шоломами і автоматами АК-12 (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія відправляє мобілізованих військовослужбовців на війну проти України з радянськими шоломами та автоматами АК-12, які довели свою неефективність у реальних бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"До п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях", - сказано у повідомленні.

Генштаб зазначає, що "молоде поповнення" відправили на війну з засобами захисту та шоломами радянського зразка, а також автоматами АК-12, які мають дуже негативний досвід застосування.

Так, повідомляється, що АК-12 був створений концерном "Калашников" і представлений широкому загалу в січні 2012. Він являв собою принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК.

При цьому досвід бойового застосування автомату під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї.

Окрім того, в РФ триває підготовка до 200 відмобілізованих військових на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. Зазначається, що у самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Раніше Генштаб повідомляв, що мобілізовані в РФ повинні самостійно купувати собі екіпірування.

Окрім того, мобілізовані продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.

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